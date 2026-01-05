La era de Vinícius Jr. en el Real Madrid se ha puesto en duda en más de una ocasión y en este mercado invernal habría una millonada de por medio para llevarlo a la Premier League… ¿Aceptará?

La relación entre Vinícius Jr. y el Real Madrid está cada día más tensa, con la renovación en pausa y las ofertas desde distintas latitudes, su permanencia en la Casa Blanca se ha puesto en duda. Ahora, un equipo de la Premier League ha colocado una millonada por el brasileño.

Vinícius Jr. tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio del 2027 y aunque se han sentado en más de una ocasión a charlar sobre su renovación, las negociaciones no han llegado a buen puerto y el brasileño se mantiene abierto a escuchar ofertas.

En meses anteriores Vini fue relacionado con clubes de Oriente Medio, pero ahora es un poderoso equipo de la Premier League el que iría a la carga por él.

¿Qué equipo de la Premier League busca a Vinícius Jr.?

De acuerdo a información de The Guardian, el Chelsea de la Premier League prepara una millonaria oferta por Vinícius Jr. La poderosa directiva blue pondría sobre la mesa del Real Madrid 160 millones de euros en este mercado invernal. Es decir, alrededor de 3,200 millones de pesos mexicanos.

El sitio especializado en fichajes, Transfermarkt, indica que el valor en el mercado de Vinícius Jr. es de 150 millones de euros, por lo que es una cifra cercana a la que ofrece el Chelsea.

La oferta llegaría en el actual mercado de transferencias y se uniría a las que ya existen desde Arabia Saudita. Todo esto en medio de la tensión por la no renovación y las rencillas con su actual entrenador en el Real Madrid, Xabi Alonso.

Vinicius Jr, en la mira del Chelsea. (Especial )

La afición del Real Madrid ya está harta de Vinícius

Real Madrid brilló en el Santiago Bernabéu con el vibrante triunfo sobre Real Betis, pero no todos sus jugadores irradiaban felicidad, pues Vinícius Jr. se marchó del terreno de juego entre sendos abucheos.

Esta no es la primera vez que Vinícius es recriminado por la afición del Real Madrid, en el encuentro ante Sevilla ocurrió algo similar.

El brasileño se ha visto eclipsado por Mbappé y se dice que la relación con Xabi Alonso está lejos de ser la mejor.

En medio de la tensión con la directiva merengue, su entrenador y hasta la propia afición, Vini podría marcharse de España y asumir nuevos retos en su carrera.