La temporada recientemente inició para Real Madrid, pero una bomba está por estallar en torno a Vinicius Jr, uno de los referentes de la plantilla que, según diferentes reportes, habría decidido no renovar su contrato y con ello, irse como agente libre, situación nada favorable para los Merengues toda vez que esto implicaría dejarlo ir sin ver ni un centavo por su llegada a un nuevo club.

Según lo publicado por OKDiario, Vinicius Jr ya le habría comunicado a la directiva de Real Madrid su decisión de no renovar su contrato, el cual vence en 2027 y con ello, se convertiría en agente libre para ese entonces, lo que le permitiría negociar su salida a cualquier equipo sin ninguna remuneración económica para la escuadra madridista, lo que representaría una bomba de mercado.

La misma fuente manifestó que el deseo de Vinicius Jr es convertirse en el jugador mejor pagado de la plantilla de Real Madrid, situación que Florentino Pérez no estaría dispuesto a cumplirle dado que implicaría un gasto importante por un futbolista que, durante el último año, se devaluó y estuvo lejos de su mejor versión.

Real Madrid vendería a Vinicius Jr en el 2026

Dicho todo lo anterior, en Real Madrid tendrían decidido vender a Vinicius Jr el próximo año. Y es que a pesar de que la dirigencia merengue desea que Vinicius Jr siga con el club, les parece que la postura no corresponde al apoyo que le han brindado en los momentos más complicados, por lo que optarían por arreglar su salida.

Cabe mencionar que en el año 2018, Real Madrid pagó 45 millones de euros por Vinicius Jr y a partir de eso, se refuerza la postura que tienen en Valdebebas de venderlo en caso de que el futbolista brasileño no reconsidera su postura de no renovar contrato. Esto quiere decir que dejarlo ir gratis en el 2027 no es para nada una opción en la Casa Blanca.

Cabe resaltar que todo esto es parte del plan de Vinicius para presionar a la directiva de Real Madrid en el sentido de darles dos opciones: renovarlo con la prima que el jugador solicita o irse gratis a un equip que le otorgue esa misma prima que él pide; sin embargo, la dirigencia blanca tendría la última palabra sobre una venta antes de terminar el vínculo.

🚨 Vinícius mantiene su idea de NO renovar con el Real Madrid su contrato, todo apunta a que quiere convertirse en agente libre y decidir entonces si renueva con el Real Madrid.



{ @okdiario } pic.twitter.com/OGSFq5c3hH — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 21, 2025

¿Cuándo se define la situación de Vinicus Jr con Real Madrid?

Pese a todo lo que sucede en estos momentos, la directiva de Real Madrid tiene la esperanza de que Vinicius Jr reconsidere su decisión y acepte renovar su contrato bajos los acuerdos que ya habían establecido previamente, mismos que el camiseta 7 merengue dejó de lado al regresar de las vacaciones.

El plazo que Real Madrid ha puesto para que haya una resolución definitiva respecto al caso de Vinicius Jr sería en verano del 2026. Si para ese entonces, el futbolista no reconsidera su postura, buscarán gestionar una venta por una suma considerable para recuperar algo en lo económico con todo y que el jugador reclamaría una prima por la venta.

De tal forma, la novela entre Real Madrid y Vinicius Jr todavía tiene mucha tela de donde cortar. Al menos dentro de un año podría haber un capitulo definitivo, por lo que los reflectores no dejarán de apuntar hacia el brasileño y su relación con el club.