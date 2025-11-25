La relación entre Vinicius Jr y Real Madrid parece cada vez más fracturada, por lo que las versiones que apuntan a la posible partida del jugador brasileño de la institución toman cada vez más fuerza al grado de que ahora, se han establecido posibles destinos para él en caso de cambiar de aires y todo apunta tanto a la Premier League como a Arabia Saudita.

Hasta este momento, las negociaciones de Vinicius Jr con Real Madrid para la renovación de contrato se encuentran estancadas y al jugador se le ha visto en más de una ocasión con gestos que han dejado ver que no se encuentra cómodo en el club. Dicho esto, el periodista Ekrem Konur publicó en su cuenta de X que clubes de la Premier League y hasta de Arabia Saudita podrían ofertar por su carta.

“Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, podría marcharse, ya que las negociaciones contractuales se han estancado. Es posible que salga en enero. El Manchester City y el Chelsea están interesados, mientras que los clubes saudíes también podrían hacer un movimiento”, publicó Konur sobre Vinicius.

La mala relación de Vinicius con Xabi que podría sacarlo de Real Madrid

Uno de los detonantes que marcarían la posible salida de Vinicius de Real Madrid tiene que ver con la mala relación del futbolista brasileño con el técnico Xabi Alonso, quien no le ha dado un lugar de titular indiscutible y en repetidas ocasiones lo ha sacado del terreno de juego a la hora de hacer sus cambios.

Durante la segunda jornada de la presente temporada, en la visita de Real Madrid a Osasuna, Xabi dejó en la banca de inicio a Vinicius, situación que al delantero no le gustó nada y que, en un arranque de enojo, lo llevó a pedirle a sus representantes que buscaran opciones para dejar al equipo.

Además del mencionado encuentro, hubo otros en los que Vinicius inició como suplente, puntualmente en contra de Olympique de Marsella, el Getafe y Elche.

🚨🆕 #RealMadrid 🇧🇷

Real Madrid star Vinicius Junior could leave as contract talks have stalled. A January exit is possible.



👀Manchester City and Chelsea are interested, while Saudi clubs may also make a move. pic.twitter.com/CRcM3hejmJ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 24, 2025

El último gran desplante de Vinicius en Real Madrid

El último gran desplante de Vinicius en Real Madrid tuvo lugar en el Clásico contra Barcelona, Durante el segundo tiempo, fue sustituido y su reacción fue irse con molestia directo al vestidor, por lo que al día siguiente tuvo que ofrecer disculpas públicamente.

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”, dijo Vinicius sobre su último gran desplante en Real Madrid.

Este acumulado de hechos deja abierta la puerta de una posible salida de Vinicius de Real Madrid en este mercado de invierno con posibles destinos donde lo recibirían con las puertas abiertas.