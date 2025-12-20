El Real Madrid terminó el 2025 con una victoria de 2-0 sobre el Sevilla en la Jornada 17 de LaLiga. Conoce cuándo vuelven a jugar los merengues.

Metido en una cerrada pelea con FC Barcelona por el liderato de LaLiga, el Real Madrid volverá muy pronto a la cancha.

El Real Madrid volverá a jugar en enero del 2026, cuando reciba al Real Betis en la Jornada 18 de LaLiga.

Partido: Real Madrid vs Real Betis

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

Unos días después, el Real Madrid jugará el torneo en el que se definirá al campeón de la Supercopa de España.

El Atlético de Madrid será el rival del Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España, torneo que también disputarán FC Barcelona y Athletic.

¿Cómo va el Real Madrid en LaLiga?

Real Madrid derrotó al Sevilla en la Jornada 17 de LaLiga, poniendo mayor presión al líder FC Barcelona.

Real Madrid llegó a 42 puntos, uno menos que el FC Barcelona, que tiene una peligrosa visita al Villarreal, el domingo 21 de diciembre del 2025

¿Cómo quedó Real Madrid vs Sevilla en partido de la Jornada 17 de LaLiga?

Con goles de Jude Bellingham y Kylian Mabappé, el Real Madrid se encaminó a una victoria importante sobre Sevilla para cerrar el año 2025 de los merengues en La Liga.

Jude Bellingham aprovechó un servicio desde la banda derecha cortesía de Rodrygo, para adelantarse a la defensa y meter de cabeza el gol que le dio la ventaja al Real Madrid, el sábado 20 de diciembre.

Kylian Mbappé empató récord goleador de Cristiano Ronaldo

La victoria del Real Madrid en la Jornada 17 de LaLiga, la redondeó Kylian Mbappé por la vía del penalti a favor de los merengues.

Kylian Mbappé llegó al partido contra Sevilla con 58 goles en el año calendario 2025 jugando con Real Madrid, luego del doblete que marcó en la Copa del Rey al Talavera.

Así que, el delantero frances empató el récord histórico de 59 goles que anotó Cristiano Ronaldo en el 2013 con la playera del Real Madrid.







