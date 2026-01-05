Real Madrid consiguió una victoria importante en la Jornada 19 de LaLiga ante el Real Betis, sin embargo, Vinícius Jr. volvió a protagonizar una acalorada discusión con Xabi Alonso en pleno partido.

Desde que comenzó a bajar el rendimiento del Real Madrid, Vinícius Jr. y Xabi Alonso comenzaron a tener roces hasta el punto que el brasileño se ha ido directamente al vestidor tras ser sustituido de cambio a forma de protesta.

A pesar de que los Merengues sumaron de a tres contra los Béticos, el estratega español se volvió a molestar con su jugador debido a su poca labor defensiva para ayudar a que el equipo recupere el balón.

Xabi Alonso y Vinicius siguen teniendo diferencias en el Real Madrid

Luego de la victoria del Real Madrid contra el Real Betis, han trascendido videos en redes sociales que evidencian un nuevo choque entre Xabi Alonso y Vinícius Jr. en pleno partido.

Con base en la traducción del video que ha circulado en diversos medios españoles, Xabi Alonso se molestó con Vinícius Jr. debido a que no presionaba a los rivales para forzar la pérdida del esférico.

“¡Eh, hostia, Vini! ¡Dale, hombre, va! ¡Hostia presión! ¡Ahí presiona! ¡Vini! ¡Que no te pares y presiones!”, fue lo que le gritaba el estratega español al atacante brasileño, quien fue silbado por su afición una vez más.

Xabi Alonso respalda a Vinícius Jr. pese a bajón de juego en el Real Madrid

Debido a su bajo desempeño en los últimos meses, Vinícius Jr. fue abucheado durante todo el encuentro por la afición del Real Madrid y gran parte del Estadio Santiago Bernabéu lo silbó cuando Xabi Alonso lo sacó de cambio.

Sin embargo, en la conferencia de prensa después de la victoria contra el Real Betis, Xabi Alonso defendió a Vinícius Jr. y aseguró que fue muy importante para que hayan conseguido el resultado.

“Para mí Vini ha aportado mucho, ha entrado muy bien en el partido, ha conseguido la tarjeta y luego han tenido que cambiar al lateral derecho, ha sido muy desequilibrante, sobretodo en la primera parte…”, mencionó el entrenador.