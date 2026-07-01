Aficionados dan portazo en el FIFA Fan Fest del Zócalo y provocan caos antes del partido de México vs Ecuador tras llegar a su capacidad máxima.

El Zócalo capitalino está resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los cuales se vieron rebasados por la cantidad de aficionados que acudieron al FIFA Fan Fest.

Personas se aglomeraron en la entrada del FIFA Fan Fest en José María Pino Suárez, provocando un portazo.

Aficionados provocan caos en FIFA Fan Fest del Zócalo

En videos que circulan en redes sociales se observa a los policías capitalinos vigilando una de las entradas al FIFA Fan Fest mientras aficionados les arrojan espuma.

Posteriormente, las personas comenzaron a empujar a los policías hasta que lograron ingresar al FIFA Fan Fest del Zócalo, el cual ya estaba en su capacidad máxima.

Aficionados provocan portazo en el Fan Fest del Zócalo (Especial )

Cientos de aficionados ingresaron a la plancha del Zócalo entre empujones y peticiones de otros asistentes para que tuvieran precaución, ya que también había niños entre los asistentes.

La lluvia no desalentó a los asistentes del FIFA Fan Fest, quienes continúan en el Zócalo de la CDMX en espera del partido de México vs Ecuador, el cual inicia a las 7:00 pm.

Dan portazo en el Fan Fest del Zócalo (Especial )

Gobierno de la CDMX pide acudir a otros puntos para ver el México vs Ecuador

El FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino llegó a su capacidad máxima, por lo que el gobierno de la CDMX e instituciones como la SSC piden a los aficionados a acudir a otros puntos para ver el Mundial 2026.

La SSC recomienda acudir al Monumento a la Revolución para ver el partido de México vs Ecuador a uno de los 12 puntos que hay en el Centro Histórico.

Hay 60 pantallas distribuidas entre el Monumento a la Revolución, Reforma, Insurgentes y Bucareli.

Más de 20 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana vigilan los diversos puntos del FIFA Fan Fest.