Robert Lewandowski habría alcanzado un acuerdo para convertirse en nuevo jugador del Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS).

Después de cerrar su ciclo con el FC Barcelona, Robert Lewandowski, delantero polaco de 37 años llegaría a la liga de Estados Unidos como agente libre.

Robert Lewandowski ya conoció las instalaciones del Chicago Fire

De acuerdo al reporte del especialista en fichajes, Fabrizio Romano, Robert Lewandowski ya visitó las instalaciones del Chicago Fire en Illinois y llegó a un acuerdo verbal para estampar su firma en el contrato.

Robert Lewandowski firmaría un contrato por dos años como agente libre, con opción a extenderse.

El polaco tendría un salario de 20 millones de euros anuales combinando sueldo base y bonos comerciales.

Robert Lewandowski dejó al FC Barcelona (Redes Sociales)

¿Cuándo debutaría Robert Lewandowski con el Chicago Fire?

El Chicago Fire es dirigido por Gregg Berhalter y se planea que Robert Lewandowski pueda debutar con el equipo el 16 de julio ante el Vancouver Whitecaps, en partido de la MLS.

Robert Lewandowski se podría reencontrar con Lionel Messi el próximo 22 de julio, cuando se midan Chicago vs Inter Miami en la MLS.

Robert Lewandoski vivió una gran etapa con el FC Barcelona, equipo del que se despidió en buenos términos tras finalizar la reciente temporada.