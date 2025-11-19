El FC Barcelona está envuelto en una nueva polémica, luego de que en una biografía sobre Robert Lewandowski, se revelara que un directivo culé le pidió al delantero no anotar más goles, para de esa forma evitar pagar un bono extra.

Según la biografía escrita por Sebastian Staszewski sobre Robert Lewandowski, titulada ‘Lewandowski. El verdadero’, este momento ocurrió en la temporada 2022-2024 de LaLiga.

Directivo del FC Barcelona pidió a Lewandowski evitar marcar goles para no pagarle bono

En la biografía sobre Robert Lewandowski, se cuenta que, el delantero polaco se reunió con la junta directiva del FC Barcelona, a falta de dos jornadas de final de LaLiga 2022-2023, que el FC Barcelona ganó con Xavi como entrenador.

Cuando se dio la reunión, el FC Barcelona ya era campeón, pues matemáticamente nadie podría quitarle el título de LaLiga.

Además, Robert Lewandowski era el Pichichi de la competición con 23 goles, así que un directivo se atrevió a pedirle que dejara de marcar goles en las jornadas restantes.

¿Qué le dijo el directivo del FC Barcelona a Robert Lewandowski?

El directivo del FC Barcelona que le pidió a Robert Lewandowski dejar de marcar goles, le habría dicho lo siguiente al delantero. “Robert, necesitamos que dejes de marcar goles en las últimas dos jornadas”.

De acuerdo a lo publicado en el libro, Lewandowski se mostró sorprendido por lo que le pidió el directivo del FC Barcelona.

¿Por que le pidió el directivo del FC Barcelona dejar de marcar goles a Lewandowski?

La razón por la que el directivo del FC Barcelona le pidió a Robert Lewandowski evitar marcar goles, era meramente económica, para no “perjudicar ” al club.

Trascendió que el FCBarcelona debía pagar al Bayern Múnich un bono de 2.5 millones de euros si Lewandowski llegaba a los 25 goles, cifra para la que le faltaban dos anotaciones.

Con el título asegurado, el FC Barcelona le pidió al futbolista y el “destino” quiso que así ocurriera, aunque el polaco terminó como el mejor goleador de LaLiga.

Los números de Lewandowski con el FC Barcelona

El delantero Robert Lewandoski llegó al FC Barcelona tras ser el gran goleador del Bayern Múnich de Alemania, y no ha dejado de anotar.

Con la playera del FC Barcelona, Lewandowski suma 108 goles en 159 partidos, tomando en cuenta todas las competencias.