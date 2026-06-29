El Chicago Fire anunció oficialmente el fichaje del delantero polaco Robert Lewandowski, considerado uno de los mejores goleadores de su generación.

Tras una carrera histórica en Borussia Dortmund, Bayern Múnich y FC Barcelona, el capitán de la selección de Polonia inicia una nueva etapa en la Major League Soccer (MLS).

La llegada de Robert Lewandowski representa uno de los movimientos más importantes en la historia reciente del club y de la liga, aportando experiencia, liderazgo y proyección mediática con el objetivo de competir por el título.

Robert Lewandowski es el fichaje estrella del Chicago Fire

Considerado uno de los mejores goleadores de su generación, Robert Lewandowski llega a la Major League Soccer después de una trayectoria llena de éxitos en el futbol europeo.

Robert Lewandowski construyó una carrera histórica con clubes como Borussia Dortmund, Bayern Múnich y FC Barcelona, donde acumuló títulos y múltiples reconocimientos individuales.

Robert Lewandowski fue anunciado como fichaje del Chicago Fire. (captura)

La llegada del capitán de la Selección de Polonia representa uno de los movimientos más importantes en la historia reciente del Chicago Fire y de la MLS, pues además de su capacidad goleadora, el delantero aportará experiencia, liderazgo y una enorme proyección mediática a la institución.

Chicago Fire buscará competir por el título de la MLS con Lewandowski

Con el fichaje de Robert Lewandowski, Chicago Fire busca dar un salto de calidad en sus aspiraciones deportivas y competir por los primeros puestos de la MLS.

La expectativa es enorme, ya que el polaco llega con la misión de convertirse en la nueva figura del club y dejar su huella en el futbol de Estados Unidos.