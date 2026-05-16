Robert Lewandowski se despide del FC Barcelona tras cuatro años de triunfos, salida que confirmó el delantero polaco con un mensaje en sus redes sociales.

Con 3 campeonatos de LaLiga en su cuenta, Robert Lewandowski cierra su etapa con el FC Barcelona, y aprovechará el partido del domingo ante Betis para despedirse de la afición catalana.

La despedida de Robert Lewandowski (captura de pantalla)

Así fue la despedida de Robert Lewandowski del FC Barcelona

Un mensaje en sus redes sociales confirmó la salida de Robert Lewandowski del FC Barcelona, quien señaló que “tras cuatro años llenos de retos y trabajo duro, es hora de seguir adelante”.

“Me marcho con la sensación de haber cumplido la misión. 4 temporadas, 3 campeonatos. Jamás olvidaré el cariño que recibí de la afición desde mis primeros días” Robert Lewandowski

Lewandowski se va satisfecho del FC Barcelona

Con un contundente “Cataluña es mi lugar en la tierra”, Robert Lewandowski continuó su mensaje, agradeciendo también a todos los que conoció durante “estos cuatro maravillosos años”.

“Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça ha vuelto a donde pertenece” Robert Lewandowski

Lewandowski se despedirá en la cancha del FC Barcelona

Tras confirmar su salida del FC Barcelona, Robert Lewandowski podrá despedirse de la afición culé este domingo en el Spotify Camp Nou.

El FC Barcelona continuará los festejos por el titulo de LaLiga, cuando reciba en el último partido de la temporada en su estadio, contra el Betis.

El club catalán también se despidió del delantero: “Llegó como una estrella. Se va como leyenda”.

“Gracias, Robert Lewandowski, por cada gol, cada batalla y cada momento mágico vistiendo estos colores. Culer para siempre” FC Barcelona

El adiós del FC Barcelona a Lewandowski (@FCBarcelona)

El legado de Robert Lewandowski en el FC Barcelona

Robert Lewandowski, quien cumplirá 38 años en agosto próximo, llegó del Bayern Múnich en 2022 para sumar siete títulos con el FC Barcelona.

Los títulos de Robert Lewandowski en el FC Barcelona: