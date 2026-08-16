Santos vs Chivas juegan en la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX, el domingo 16 de agosto a partir de las 19:10 horas. Transmite ESPN.
- Partido: Santos vs Chivas
- Fase: Jornada 4 de Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
- Horario: 19:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM Corona
- Transmisión: ESPN
Santos vs Chivas: Día para ver el partido de Jornada 4 de la Liga MX
El domingo 16 de agosto de 2026 se jugará el partido de la Jornada 4 de la Liga MX, Santos vs Chivas.
Santos vs Chivas: Hora para ver el partido de Jornada 4 de la Liga MX
El partido Santos vs Chivas inicia a las 19:10 horas, tiempo del centro de México.
Santos vs Chivas: Canal para ver el partido de la Liga MX
La plataforma de ESPN transmitirá el partido Santos vs Chivas de la Jornada 4 de la Liga MX.
- Partido: Santos vs Chivas
- Fase: Jornada 4 de Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
- Horario: 19:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM Corona
- Transmisión: ESPN
Así llegan Santos y Chivas al partido de la Jornada 4 de la Liga MX
Santos llega luego de quedar eliminado de la Leagues Cup 2026, por lo que buscará los tres puntos ante Chivas.
Chivas jugará como visitante en busca de una victoria en el Apertura 2026.