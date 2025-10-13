Robert Lewandowski, delantero polaco de 37 años de edad, estaría viviendo sus últimos días como futbolista del FC Barcelona debido a que ha trascendido que el equipo no renovará su contrato.

Luego de destacar con el Borussia Dortmund y un paso exitoso con el Bayern Múnich, Robert Lewandowski decidió salir de la Bundesliga para asumir un último reto en su carrera y fichó con el FC Barcelona.

Sin embargo, ahora la aventura de Lewy en el Barça también estaría muy cerca de llegar a su fin debido a que no entraría más en los planes del club de cara al futuro debido a la dinámica del equipo.

Aseguran que Robert Lewandowski no renovará su contrato con el FC Barcelona

Luego de llegar al FC Barcelona en la temporada 2022/2023, el curso actual sería el último de Robert Lewandowski debido a que no entraría en los planes de la directiva y considerarían que su etapa en el equipo ha llegado a su fin.

Esto, de acuerdo con información compartida con el Diario Sport, donde además se reveló que el hecho de que Robert Lewandowski no pueda presionar al rival con la misma intensidad que sus compañeros del FC Barcelona sería clave.

Robert Lewandowski. (Manu Fernandez / AP)

En caso de que se dé su salida del club blaugrana, el Barça comenzaría a buscar un delantero más joven en el mercado de fichajes, aunque también en el plantel cuentan con jugadores como Ferran Torres y Marcus Rashford, quienes pueden jugar en esa posición.

Los números de Robert Lewandowski en el FC Barcelona

A pesar de que Robert Lewandowski llevó al FC Barcelona en la recta final de su carrera, su desempeño en el futbol español demostró que es uno de los mejores delanteros de la época reciente.

En total, Robert Lewandowski ha jugado hasta el momento 156 partidos con el FC Barcelona, en los cuales ha marcado 105 goles y proporcionado 20 asistencias, además de que desde su llegada se convirtió en uno de los líderes.

Títulos de Robert Lewandowski con el FC Barcelona: