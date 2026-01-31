La historia de Robert Lewandoski estaría cerca de llegar a su final, luego de que su esposa, Ana, advirtió sobre la posible salida del jugador del FC Barcelona, momento que llegaría al final de la temporada.

Anna Lewandowska declaró a Plejada, un popular medio polaco, sobre su futuro más inmediato y no dudó en reconocer que parece el final de su esposo, Robert Lewandowski en el FC Barcelona.

Familia de Robert Lewandowski planea la partida de Barcelona

Trascendió que el círulo familiar ya planea salir del FC Barcelona de España en busca del nuevo destino profesional del futbolista Robert Lewandowski.

Anna, esposa de Rober Lewandowski aceptó que disfrutaron cada momento, cada partido con la afición, y aseguró que han tomado la recta final de esta temporada con cierta filosofía.

En un amago de despedida, Anna desea que se hable de su esposo Robert Lewandowsk durante muchos años y que las generaciones futuras no se olviden de él. “Porque ha hecho algo grandioso y solo puedo decir que me siento muy orgullosa”.

Robert Lewandowski, delantero del FC Barcelona. (AP)

¿Cuál es la situación de Robert Lewandoski con el FC Barcelona?

Robert Lewandowski finaliza contrato al término de la presente temporada con el FC Barcelona, y su situación está siendo analizada junto a la dirección deportiva del equipo.

Lo cierto es que las ofertas desde Estados Unidos y Arabia empiezan a llegar, buenas opciones para obtener un contrato millonario para sellar su carrera.

Con 37 años de edad, al delantero polaco le sobra calidad para seguir en el máximo nivel del futbol europeo, pero hasta ahora no ha tomado en cuenta esa posibilidad.

Los números de Robert Lewandowski con el FC Barcelona

Robert Lewandowski no es cualquier delantero, y en caso de salir del FC Barcelona, al equipo español no le sería sencillo suplirlo.

Estos son los números de Lewandowski con el FC Barcelona: