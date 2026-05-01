Fabrizio Romano es un periodista deportivo italiano especializado en noticias de fichajes de futbol. Actualmente colabora con medios como Sky Sports, The Guardian y CBS Sports.
¿Quién es Fabrizio Romano?
Fabrizio Romano es uno de los periodistas más reconocidos a nivel mundial en el mercado de fichajes de futbol, gracias a su red de contactos con clubes, agentes y jugadores en Europa.
Comenzó su carrera a los 16 años escribiendo para FcInterNews.it y ganó notoriedad con primicias de alto impacto. Con el tiempo, se consolidó como una fuente confiable, popularizando su frase “Here we go” al confirmar transferencias.
¿Qué edad tiene Fabrizio Romano?
Fabrizio Romano tiene 33 años. Nació el 21 de febrero de 1993 en Nápoles, Italia.
¿Fabrizio Romano tiene pareja?
No hay información pública confirmada sobre una pareja de Fabrizio Romano, ya que mantiene su vida personal en privado.
¿Qué signo zodiacal es Fabrizio Romano?
Fabrizio Romano es Piscis, signo de agua asociado con la intuición, la creatividad y la empatía.
¿Fabrizio Romano tiene hijos?
No hay información pública confirmada sobre hijos de Fabrizio Romano en fuentes confiables.
¿Qué estudió Fabrizio Romano?
Fabrizio Romano estudió en la Università Cattolica del Sacro Cuore en Milán; sin embargo, no hay evidencia pública de que haya concluido una licenciatura.
¿En qué ha trabajado Fabrizio Romano?
Fabrizio Romano es conocido por su cobertura del mercado de fichajes y su presencia en medios internacionales.
- FcInterNews.it (2009)
- Sky Sports (desde 2012)
- The Guardian
- CBS Sports
- Fundador de SOS Fanta (2014)
- Creador de contenido en redes sociales con millones de seguidores