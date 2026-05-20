El Mundial 2026 tendrá grandes ausencias debido a que no lograron clasificarse a la justa mundialista en la que será anfitrión México, Estados Unidos y Canadá.

Figuras como Lewandowski se quedaron fuera del Mundial 2026, ya que no clasificaron en sus respectivas eliminatorias e incluso en el repechaje que les daba el último boleto a la Copa Mundial de la FIFA.

Lewandowski encabeza la lista de figuras ausentes del Mundial 2026. (AP / AP)

¿Quiénes son las estrellas que no estarán en el Mundial 2026?

En UEFA muchas estrellas mundiales quedaron fuera en la fase de grupos y otras cayeron en el repechaje. En el caso de Robert Lewandowski, cayó con Polonia durante el partido contra Suecia, mientras que Gianluigi Donnarumma, no atajó ningún penal ante Bosnia para clasificar a Italia al Mundial 2026.

Estas son las figuras que no asistirán al Mundial 2026:

Robert Lewandowski (Polonia)

Gianluigi Donnarumma (Italia)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabón)

Ademola Lookman (Nigeria)

Victor Osimhen (Nigeria)

Bryan Mbeumo (Camerún)

Frank Aguissa (Camerún)

Dominik Szoboszlai (Hungría)

Benjamin Sesko (Eslovenia)

Sandro Tonali (Italia)

Alessandro Bastoni (Italia)

Federico Dimarco (Italia)

Riccardo Calafiori (Italia)

Jan Oblak (Eslovenia)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

Giorgi Mamardashvili (Georgia)

Rasmus Hojlund (Dinamarca)

Dusan Vlahovic (Serbia)

Lewandowski encabeza la lista de figuras ausentes del Mundial 2026. (Themba Hadebe / AP)

En el área de Conmebol también quedaron fuera futbolistas de renombre como Paolo Guerrero, Alexis Sánchez, Arturo Vidal o Salomón Rondón.

Mientras que en el área de Cocacaf, Keylor Navas es la máxima figura de las que no podrá estar en el Mundial 2026.