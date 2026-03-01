Robert Lewandowski es un futbolista profesional polaco, reconocido como uno de los delanteros centros más prolíficos en la historia del fútbol. Actualmente es capitán de la selección de Polonia y principal referente ofensivo del FC Barcelona.

Debido a una lesión, el club informó que Robert Lewandowski no estará disponible para el enfrentamiento de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, una baja sensible que complica el panorama para el FC Barcelona en un momento decisivo de la temporada.

¿Quién es Robert Lewandowski?

Robert Lewandowski es sinónimo de constancia y excelencia competitiva. Su trayectoria profesional inició en el Lech Poznań, se consolidó en el Borussia Dortmund bajo la dirección de Jürgen Klopp y alcanzó dimensión histórica en el Bayern Múnich.

Con el club bávaro, Lewandowski rompió el legendario récord de Gerd Müller al marcar 41 goles en una sola temporada de Bundesliga, y fue pieza fundamental en la conquista del sextete en 2020, un logro reservado para equipos de la época.

Ganador de dos premios The Best de la FIFA y múltiples Botas de Oro, su llegada al FC Barcelona en 2022 marcó el inicio de una nueva etapa competitiva para el conjunto catalán, devolviéndole jerarquía y ambición en el escenario europeo.

Robert Lewandowski, el delantero estrella del FC Barcelona. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Robert Lewandowski?

Robert Lewandowski nació el 21 de agosto de 1988; por lo tanto, tiene 37 años de edad.

¿Quién es la esposa de Robert Lewandowski?

Robert mantiene uno de los matrimonios más sólidos del mundo deportivo. Desde 2013 está casado con Anna Lewandowska, quien es una destacada exgimnasta, medallista mundial de karate y actual empresaria del sector del bienestar (wellness).

Robert Lewandowski, el delantero estrella del FC Barcelona. (Redes Sociales)

¿Qué signo zodiacal es Robert Lewandowski?

Robert Lewandowski es Leo. Un signo de fuego que destaca por su liderazgo nato, su ambición competitiva y una presencia imponente en cualquier ámbito.

¿Robert Lewandowski tiene hijos?

Robert Lewandowski es padre de dos hijas. El futbolista comparte frecuentemente momentos familiares en sus redes sociales, mostrando una faceta cercana y dedicada.

¿Qué estudió Robert Lewandowski?

Robert Lewandowski se graduó como Licenciado en Educación Deportiva con mención en Entrenamiento y Gestión en la Escuela Superior de Educación en el Deporte de Varsovia.

¿En qué ha trabajado Robert Lewandowski?

Robert Lewandowski ha construido una carrera sólida en las ligas más competitivas de Europa, donde se ha consolidado como un delantero de referencia en el área y uno de los goleadores más consistentes del fútbol moderno.