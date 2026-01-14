Cruz Azul recibió la noticia de que ya no podrá usar como sede el Estadio de CU, apesar de que enviaron la solicitud desde octubre del 2025.

Aunque Cruz Azul querían seguir jugando sus partidos como local en el Estadio Olímpico Universitario, su petición fue declinada y ahora se mudarán al Estadio Cuauhtémoc en Puebla.

En las últimas horas se ha revelado el documento que comprobaría que La Máquina si pidió usar las instalaciones desde hace tres meses, pero la respuesta no fue la esperada.

A través de su cuenta en X, el periodista Edgar Valero compartió un documento en el que las autoridades de la UNAM responden a la petición de Cruz Azul de usar el Estadio de CU.

Aunque había reportes que señalaban que el acuerdo entre Cruz Azul y la UNAM era solo verbal, este documento demuestra que sí hubo una petición por escrito que fue enviada el 17 de octubre del 2025.

En el escrito dirigido a Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cruz Azul, se explica que la petición del equipo “no fue autorizada de manera favorable”.

Sin embargo, no se detallan las razones para tomar esta decisión que obligó a La Máquina a salir de la Ciudad de México para jugar sus partidos como local.

Cruz Azul regresará al Estadio Azteca en el Clausura 2026

De acuerdo con fuentes cercanas a SDP Noticias, Cruz Azul regresará al Estadio Azteca en este mismo Clausura 2026 y será en la Jornada 14 vs el Club América.

Además, tanto América como Cruz Azul podrían hacer uso del Estadio Azteca para sus últimos partidos de la fase regular y la Liguilla, si es que ambos avanzan a esa fase de la Liga MX.

De esta manera, La Máquina podrá volver a estar frente a su afición sin salir de la Ciudad de México.