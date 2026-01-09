El año 2026 inició con una mala noticia para Cruz Azul toda vez que se confirmó que tendría que abandonar el estadio de CU al no llegar a un acuerdo para renovar su contrato y todo apuntaba a que volvería al Estadio Ciudad de los Deportes, aunque al final, Puebla será su casa para el torneo Clausura que está por comenzar.

SDP Noticias pudo confirmar que Cruz Azul se acercó a la familia Cosío, los dueños del Estadio Ciudad de los Deportes, pero las negociaciones no avanzaron y al final, no hubo posibilidad de que permanecieran en la Ciudad de México, por lo que su última alternativa fue acercarse a Puebla.

La propia Liga MX se encargó de confirmar el hecho y el primer juego de local del certamen para La Máquina será en el Estadio Cuauhtémoc.

Liga MX confirmó el cambio de Cruz Azul a Puebla

La Liga MX se encargó de confirmar la mudanza de Cruz Azul a Puebla mediante un comunicado en el que hicieron saber la solicitud de los Cementeros, misma que se encuentra apegada a reglamento.

“El Club Cruz Azul solicitó hoy a la LIGA BBVA MX el cambio de sede para disputar sus partidos como local en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla. La modificación se encuentra sustentada en el Artículo 40 del Reglamento de Competencia, el cual establece los requisitos aplicables para este tipo de solicitudes, mismos que fueron debidamente cubiertos por el Club Cruz Azul”, compartió la Liga MX.

De tal forma, el encuentro entre Cruz Azul y Atlas correspondiente a la segunda jornada del Clausura 2026 de la Liga MX se celebrará el próximo miércoles 14 de enero a las 17:00 hrs (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Cruz Azul cambia de casa un año después de llegar a CU

Cruz Azul estuvo durante un año en el Estadio Olímpico de CU y ahí, logró levantar una auténtica fortaleza al sumar 26 partidos consecutivos sin perder en calidad de local, con lo que superó la marca establecida por Pumas que era de 24 juegos invicto en su casa.

Además, en el año que Cruz Azul estuvo en CU, logró consagrarse como campeón de Concachampions por séptima vez en su historia, aunque en Liga MX volvió a quedar pendiente la asignatura de ser el monarca del futbol mexicano.

Ahora, Cruz Azul buscará hacerse en Puebla tan fuerte como lo hizo en Ciudad Universitaria, lugar de donde Pumas ahora será el único dueño.