Miguel Borja llegó hace unas semanas a la Ciudad de México, pero por diferentes circunstancias, el delantero volvió a Colombia y por el momento, el fichaje de Cruz Azul se encuentra en pausa, aunque todo apunta a que en los días siguientes todo retomará el cuerso para que el Colibrí puesa, ahora sí, convertirse en nuevo elemento de los Cementeros para este Clausura 2026.

SDP Noticias pudo confirmar que, uno de los principales factores que desestabilizaron la firma de Miguel Borja con Cruz Azul, tuvo que ver con los asesores que desde hace tiempo operan puertas adentro de La Noria, los cuales, en busca de un beneficio propio, sugirieron al delantero colombiano regresar a su país, lo que provocó señalamientos hacia el estatus de un fichaje que aún está a tiempo de concretarse dado que los celestes tienen hasta el próximo 9 de febrero para registrarlo.

Cabe mencionar que los tiempos han sido un factor clave en este mercado de fichajes para Cruz Azul. Y es que la llegada de Agustín Palavecino tuvo una mayor agilidad al tratarse de un movimiento del mercado interno de la Liga MX; además, la salida de Mateusz Bogusz es otro factor a tener en cuenta para liberar el espacio que se requiere para poder registrar a Miguel Borja.

Prioridades bien establecidas en Cruz Azul

Un factor a tomar en cuenta es que en Cruz Azul han definido perfectamente sus prioridades en los temas que han tenido que resolver en los últimos días, puntualmente el hecho que se presentó con la abrupta salida del Estadio Olímpico Universitario, las negociaciones para una posible vuelta al Ciudad de los Deportes y la decisión definitiva de mudarse al Estadio Cuauhtémoc para esta campaña.

Si bien, plasmar la firma de Miguel Borja en un contrato es relevante para Cruz Azul, resolver donde jugar como local en el Clausura 2026 se convirtió en la primera de las prioridades debido a que la UNAM decidió que La Máquina no siguiera en Ciudad Universitaria a solamente cinco días del primer juego en casa para los Cementeros. Dicho eso, los esfuerzos institucionales apuntaron a ese conflicto.

Ahora, el siguiente paso de los azules es cristalizar la salida de Mateusz Bogusz a Houston Dynamo, equipo que mostró mucho interés en poder hacerse con los servicios del mediocampista polaco que recientemente tardó una semana en reportar a la pretemporada cruzazulina.

Así fue la llegada de Miguel Borja, nuevo refuerzo de #CruzAzul



El colombiano reporta mañana en la Noria y de pasar exámenes mecidos y físicos, será presentando en los primeros días del 2026. pic.twitter.com/lUCN2bZ8Nh — Edgar Enríquez (@edgarenriquez_) December 29, 2025

Horas clave para la salida de Mateus Bogusz

Y respecto a la baja de Mateusz Bogusz de Cruz Azul, fuentes confirmaron a este medio que la negociación con Houston Dynamo ha entrado a horas clave, por lo que esta misma semana podría confirmarse el traspaso del polaco de vuelta a la Major League Soccer.

Una vez concretada la baja de Mateusz Bogusz, se abriría todavía más el panorama para que Miguel Borja pueda regresar a México y ahora sí, firmar su contrato con Cruz Azul más allá de las sugerencias que los mencionados asesores realizaron recientemente en detrimento de de los propios intereses de la institución azul.

De tal forma, los tiempos y formas en Cruz Azul se mantienen bajo control. El optimismo se mantiene con respecto a la oficialización de la llegada de Miguel Borja, con quien reafirmarían tener un plantel candidato al título.