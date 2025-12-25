Por eso el futbol mexicano no avanza, en gran medida por la mentalidad de los jugadores, como la leyenda de Cruz Azul que confesó haber rechazado ofertas de Europa por la sencilla razón de no conocer el idioma.

Se trata de Julio César ‘Cata’ Domínguez, quien reveló que en su carrera tuvo dos ofertas del futbol de Europa que decidió rechazar por motivo de no conocer el idioma, lo cual ha generado división de opiniones en redes sociales.

Y es que es una realidad que los directivos son los grandes responsables de no exportar jugadores mexicanos al extranjero, sobre todo a Europa, pero también hay responsabilidad de los propios jugadores que prefieren quedarse por comodidad.

¿Qué dijo el Cata Domínguez? Leyenda de Cruz Azul rechazó ofertas de Europa por el idioma

Fue en el podcast ‘El RePortero’ de Yosgart Gutiérrez, donde Julio César ‘Cata’ Domínguez confesó que tuvo dos ofertas del futbol de Europa, concretamente de Ucrania y Turquía; sin embargo, decidió rechazarlas por no saber el idioma de estos países.

"Tuve dos ofertas en Europa, de Ucrania y Turquía, pero eran lugares donde no hablaba el idioma. Ya tenía a mis dos hijos y empezar todo eso con ellos iba a ser medio complicado. Si hubiera estado solo, yo creo que sí me habría ido", señaló el exjugador de Cruz Azul.

El Cata Domínguez reveló que tomó esta decisión por la comodidad de su familia, además de que tenía el compromiso de salir campeón con Cruz Azul, un logro que consiguió a los pocos meses.

Cata Domínguez, aún en activo a sus 38 años

Julio César ‘Cata’ Domínguez sigue siendo jugador en activo a sus 38 años, aunque ya no con Cruz Azul, sino con el Atlético de San Luis, donde ha tenido un desempeño más que aceptable.

Después de 17 años y 655 partidos en Cruz Azul, el Cata Domínguez salió de La Noria para llegar al Atlético de San Luis, donde se ha convertida en bastión de la defensiva del conjunto potosino.

Apenas en el torneo anterior, el Apertura 2025, el Atlético San Luis anunció la renovación de contrato del defensa mexicano, quien llegó a ser parte de la selección nacional.