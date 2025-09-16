El América no atraviesa su mejor momento en la Liga MX, perdieron el invicto en el Apertura 2025 ante Chivas y en el torneo anterior no conquistaron ningún título ni en lo nacional ni en lo internacional.

Luego de haber hecho historia al conseguir un tricampeonato en el futbol mexicano, las Águilas han buscado formar un equipo de época y aunque en la actualidad no han tenido los mejores resultados, igual dominan la Liga MX desde hace 10 años.

A pesar de haber pasado varios sin años tratando de conseguir la tan ansiada estrella 14, el América fue el equipo más dominante del futbol mexicano en la última década y hay un dato que lo confirma.

La prueba de que América ha dominado la Liga MX en la última década

El América ha sido el equipo que ha dominado la Liga MX en la última década, ya que recientemente se hizo el recuento de datos de todos los torneos de los últimos 10 años y las Águilas lideran la tabla.

En redes sociales comenzó a circular una tabla que reúne los números de todos los equipos de la Liga MX desde el Clausura 2016 a la fecha y el América es el líder absoluto en la década.

En ese lapso, las Águilas han jugado un total de 325 juegos jugados donde han conseguido 606 puntos, una diferencia de 34 puntos con el segundo lugar que es Rayados quien suma 572 unidades.

Tabla general de los últimos 10 años en la #LigaMX 🇲🇽



▶️ Clausura 2016 - Apertura 2025



Vía @andresn pic.twitter.com/qagUvyKgID — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) September 15, 2025

¿Cómo marcha el América en el presente torneo de la Liga MX?

Como ya vimos el América ha dominado la Liga MX durante la última década y en el presente torneo aparece en los primero lugares de la tabla general con 17 puntos.

Las Águilas llegaban invictas a la Jornada 8 del Apertura 2025 pero en el último partido perdieron 2-1 ante Chivas con lo que sumaron su primera derrota del torneo.

Su siguiente compromiso en la Liga MX será ante Monterrey, el líder del torneo, por lo que un triunfo ante los regios sería de vital importancia para subir lugares en la tabla y no perder puntos.