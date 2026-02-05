El presidente del consejo de administración de la cooperativa La Cruz Azul y del Club de Futbol Cruz Azul, Víctor Velázquez, sostuvo una reunión con la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, sin revelar los motivos.

A través de sus redes sociales, tanto Clara Brugada como Víctor Velázquez compartieron pocos detalles sobre cuál fue el motivo de dicha reunión.

Ante ello, los aficionados celestes comenzaron a emocionarse debido a que especularon a que se trataría del nuevo estadio para Cruz Azul.

¿Qué dijeron Clara Brugada y Víctor Velázquez en su reunión?

En sus cuentas oficiales, la mandataria capitalina Clara Brugada expresó: “Tuvimos una reunión muy fructífera con la Cooperativa La Cruz Azul. Muy pronto podremos anunciarles buenas noticias”.

¿Cruz Azul tendrá estadio en CDMX? Víctor Velázquez se reunió con Clara Brugada. (captura)

Por su parte, Víctor Velázquez compartió en sus redes sociales: “Agradezco a nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, por la productiva reunión de hoy. Muy pronto les tendremos noticias”.

Dichas publicaciones únicamente dan a entender que ya existen negociaciones para planificar dónde quedará ubicado el nuevo estadio de Cruz Azul y para que pronto se pueda conocer una fecha oficial de la competición.

¿Dónde juega Cruz Azul sus partidos como local si no tiene estadio propio?

Pese a que la afición de Cruz Azul se ilusiona con la construcción de un nuevo estadio, la realidad es que aún no existe nada oficial por parte de La Máquina ni del Gobierno de la Ciudad de México.

Hasta ahora, Cruz Azul se encuentra jugando sus partidos como local en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, luego de dejar el Estadio Olímpico Universitario a partir del Torneo Clausura 2026.