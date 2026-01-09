Cruz Azul se ha vuelto a ver envuelto en la polémica, esta vez debido a que tuvo que irse del Estadio Olímpico Universitario por no llegar a un acuerdo con la Universidad y Pumas para mantenerse en este inmueble para el torneo Clausura 2026, todo a raíz del incidente sucedido en la última jornada del torneo pasado entre Adalberto Carrasquilla y Kevin Mier.

La razón por la que Pumas habría dejado sin estadio a Cruz Azul tiene que ver con la inconformidad manifestada por los Cementeros respecto a la entrada de Carrasquilla que derivó en la fractura de Kevin Mier. Y es que según lo dicho por el periodista David Medrano, esa inconformidad de La Máquina hizo que el Club Universidad decidiera no renovar su contrato en el estadio de CU.

En su cuenta de X, el citado periodista comentó a detalle la situación de discordia entre ambas instituciones que tuvo como resultado la mudanza de Cruz Azul a Puebla a solamente cinco días de su debut como local en el presente torneo, el cual será el 14 de enero frente a Atlas.

La Liga MX hizo oficial el cambio de estadio de Cruz Azul

La tarde de este jueves 8 de enero, la Liga MX hizo oficial el cambio de estadio de Cruz Azul, todo con base en reglamento y a la aceptación de la solicitud que los celestes realizaron.

“El Club Cruz Azul solicitó hoy a la LIGA BBVA MX el cambio de sede para disputar sus partidos como local en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla. La modificación se encuentra sustentada en el Artículo 40 del Reglamento de Competencia, el cual establece los requisitos aplicables para este tipo de solicitudes, mismos que fueron debidamente cubiertos por el Club Cruz Azul”, publicó la Liga MX, la cual agregó el detalle del partido de los Cementeros contra Atlas.

“Derivado de esta modificación, el partido correspondiente a la Jornada 2, Cruz Azul vs. Atlas, se llevará a cabo el miércoles 14 de enero a las 17 horas, en el Estadio Cuauhtémoc”, confirmaron.

CRUZ AZUL SIN ESTADIO

La UNAM informó a Cruz Azul que ya no le rentará el Estadio para sus juegos de local.

Nicolás Larcamón volverá a ser local en Puebla

Cabe mencionar que, con este movimiento, Nicolás Larcamón volverá a ser local en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, escenario que lo recibió en su primera vez como director técnico en México con La Franja.

Nicolás Larcamón fue el último técnico capaz de llevar a los Camoteros de Puebla a una Liguilla, por lo que es una plaza que le trae buenos recuerdos y conoce a la perfección.