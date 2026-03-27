Jamaica venció a Nueva Caledonia y enfrentará a República del Congo por el pase al Mundial 2026 en la segunda fase del repechaje intercontinental.

Tras dejar en el camino a Nueva Caledonia, la selección de Jamaica se enfrentará con la selección de República del Congo, que ya los espera en la final.

Marcador: Jamaica 1-0 Nueva Caledonia

¿Cómo quedó el repechaje Jamaica vs Nueva Caledonia para el Mundial 2026?

Jamaica venció 1-0 a Nueva Caledonia y se enfrentará con República del Congo el martes 31 de marzo.

Así fue el triunfo de Jamaica que lo acerca al Mundial 2026:

Minuto 18: Gol de Bailey Cadamarteri

Repechaje Mundial 2026: Jamaica jugará ante República del Congo por el boleto. (Eduardo Verdugo / AP)

¿Contra quién jugará Surinam el partido definitivo del repechaje para el Mundial 2026?

La selección de República del Congo será la rival de Jamaica en la siguiente fase de la ruta del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026.

Jamaica vs República del Congo

Martes 31 de marzo de 2026

¿Cuándo son las finales del repechaje intercontinental para el Mundial 2026?

Los cuatro partidos que definirán a las selecciones que se quedarán con los dos boletos disponibles para el Mundial 2026, se jugarán el martes 31 de marzo.

Formato del repechaje intercontinental para el Mundial 2026

El formato del repechaje intercontinental para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividieron en dos rutas (Llave 1 y Llave 2), cada una compuesta por tres selecciones.

En cada ruta se disputan semifinales y una final a partido único.

Jamaica y Nueva Caledonia comparten ruta con la selección de República del Congo, quien ya los espera en la final.

Semifinales: 26 de marzo

Finales: 31 de marzo

Los ganadores de cada ruta obtendrán su boleto al Mundial, mientras que los perdedores quedarán eliminados.