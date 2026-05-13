Cruz Azul vs Chivas se enfrentarán en las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX y el primer partido se jugará en el Estadio Banorte, evento que ya generó problemas por la cancelación de algunos boletos y Profeco ya intervino.

Y es que durante la preventa “Soy Celeste” para el partido Cruz Azul vs Chivas en el Estadio Banorte, la plataforma de Fanki colocó por error los precios de las entradas a 113 pesos mexicanos, por lo que minutos después de que fueron adquiridos por los aficionados, la boletera los canceló sin explicación alguna.

Profeco pide a aficionados del Cruz Azul vs Chivas presentar una queja

Ante la cancelación de boletos para el Cruz Azul vs Chivas, los aficionados exigieron en redes sociales que se respete el precio publicado inicialmente para el duelo en el Estadio Banorte.

Profeco atendió las denuncias y llamó a los aficionados a presentar una queja ante la dependencia federal para que se resuelva el tema del boletaje.

“Ante la cancelación unilateral de boletos en preventa por parte de la boletera @Fankisports para el partido Cruz Azul-Chivas, la @Profeco invita a las personas afectadas a presentar su queja a través del Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722 o a los correos asesoria@profeco.gob.mx y dgodecos@profeco.gob.mx”. Profeco.

Profeco interviene tras cancelación de boletos para el Cruz Azul vs Chivas. (captura)

Estadio Banorte se pronunció ante el error en la venta de boletos

Luego del problema que se generó con el precio de los boletos, el Estadio Banorte detalló que la situación se debió a una falla administrativa relacionada con el proceso de venta operado por la boletera Fanki.

Asimismo, el Estadio Banorte explicó que las entradas a 113 pesos mexicanos fueron canceladas para mantener las condiciones justas para todos los aficionados.