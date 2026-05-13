FC Barcelona y Real Madrid enfrentan un nuevo conflicto, pero esta vez fuera de las canchas luego de las declaraciones de Florentino Pérez, presidente del equipo merengue.

Durante una conferencia de prensa, el presidente del Real Madrid aseguró que el Barcelona tuvo ayudas arbitrales durante dos décadas y lo calificó como el mayor escándalo en la historia del futbol mundial.

Ante ello, el club blaugrana consideró inaceptables las acusaciones del presidente merengue y ya analiza tomar acciones legales.

¿Qué dijo el Barcelona tras las declaraciones de Florentino Pérez?

Al término de la conferencia de prensa de Florentino Pérez, el Barcelona emitió un comunicado en el que informó que el departamento jurídico del club ya está analizando el caso por las acusaciones del presidente del Real Madrid.

“En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos que nuestro departamento jurídico está estudiando cuidadosamente sus declaraciones y acusaciones. En este momento, están siendo analizadas y se están evaluando los próximos pasos a tomar. Cuando sea considerado oportuno, se prestarán las debidas informaciones sobre las posiciones y decisiones que sean adoptadas”. FC Barcelona.

El club blaugrana analizará una demanda por difamación y daños al prestigio del Barcelona con el objetivo de proteger la integridad de sus socios.

Barcelona explora demanda tras declaraciones de Florentino Pérez. (captura)

¿Qué pasará si el Barcelona decide imponer una demanda en contra de Florentino Pérez?

Expertos indican que si el Barcelona decide continuar con la demanda, el proceso judicial podría tardar meses en resolverse.

Sin embargo, habría un precedente para evitar futuras acusaciones en el mundo del futbol internacional, aunque provocaría una guerra fuera de las canchas contra el Real Madrid.