Congo vs Jamaica se enfrentan en la final del repechaje intercontinental para el Mundial 2026. El Estadio Akron recibirá el partido el martes 31 de marzo a las 15 horas por TUDN y ViX.

Partido: Congo vs Jamaica

Fase: Repechaje intercontinental para el Mundial 2026

Fecha: Martes 31 de marzo del 2026

Horario: 15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: TUDN y ViX

Congo vs Jamaica: Hora para ver el repechaje del Mundial 2026

El martes 31 de marzo de 2026 será el partido Congo vs Jamaica a las 15 horas, tiempo del centro de México.

Congo vs Jamaica: Canal para ver el repechaje del Mundial 2026

Congo vs Jamaica será transmitido por TUDN y ViX, como parte de la final del repechaje intercontinental para el Mundial 2026.

Partido: Congo vs Jamaica

Fase: Repechaje europeo para el Mundial 2026

Fecha: Martes 31 de marzo del 2026

Horario: 15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: TUDN y ViX

Congo vs Jamaica: ¿Cuándo y dónde ver la final del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026? (Eduardo Verdugo / AP)

¿Cómo llegan Congo y Jamaica al partido del repechaje del Mundial 2026?

Jamaica tuvo un partido decepcionante ante Nueva Caledonia, el cual, si bien ganaron 1-0, se esperaba una mayor diferencia de futbol entre ambos equipos.

Al igual que Jamaica, Congo tiene la expectativa de volver a un Mundial luego de no hacerlo desde Alemania 1974.

Finalizó como subcampeona del Grupo B de la CAF, por detrás de Senegal. En la fase final de eliminación africana, eliminó a Nigeria en una tanda de penales (4-3) tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.