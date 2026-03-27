Bolivia venció a Surinam y enfrentará a Irak por el pase al Mundial 2026 en la segunda fase del repechaje intercontinental.

Tras dejar en el camino a Surinam, la selección de Bolivia se enfrentará con la selección de Irak, que ya los espera en la final.

Marcador: Bolivia 2-1 Surinam

¿Cómo quedó el repechaje Bolivia vs Surinam para el Mundial 2026?

Bolivia venció 2-1 a Surinam y se enfrentará con Irak el martes 31 de marzo.

Así fue el triunfo de Bolivia que lo acerca al Mundial 2026:

Minuto 72: Gol de Liam van Gelderen

Bolivia vs Surinam en las semifinales del repechaje intercontinental. (Fernando Llano / AP)

¿Contra quién jugará Surinam el partido definitivo del repechaje para el Mundial 2026?

La selección de Irak será la rival de Surinam en la siguiente fase de la ruta del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026.

Surinam vs Irak

Martes 31 de marzo de 2026

¿Cuándo son las finales del repechaje intercontinental para el Mundial 2026?

Los cuatro partidos que definirán a las selecciones que se quedarán con los dos boletos disponibles para el Mundial 2026, se jugarán el martes 31 de marzo.

Formato del repechaje intercontinental para el Mundial 2026

El formato del repechaje intercontinental para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividieron en dos rutas (Llave 1 y Llave 2), cada una compuesta por tres selecciones.

En cada ruta se disputan semifinales y una final a partido único.

Bolivia y Surinam comparten ruta con la selección de Irak, quien ya los espera en la final.

Semifinales: 26 de marzo

Finales: 31 de marzo

Los ganadores de cada ruta obtendrán su boleto al Mundial, mientras que los perdedores quedarán eliminados.