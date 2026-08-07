Cincinnati vs Pumas se encuentran en el segundo partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 5-4 en penales a favor del equipo local sobre los universitarios. Conoce las posibles alineaciones.

Cincinnati vs Pumas: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Cincinnati vs Pumas es triunfo de 5-4 en penales a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Cincinnati 1 (5-4 en penales) 1 Pumas.

Cincinnati vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

Cincinnati vs Pumas se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

Cincinnati

Portero: Roman Celentano

Defensas: DeAndre Yedlin, Miles Robinson, Matt Miazga y Lukas Engel

Mediocampistas: Obinna Nwobodo, Pavel Bucha, Luca Orellano, Evander y Yuya Kubo

Delantero: Kévin Denkey

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo

Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Víctor Arteaga

Delanteros: Uriel Antuna, Juninho y Guillermo Martínez

Cincinnati vs Pumas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?

Cincinnati vs Pumas chocan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, este viernes 7 de agosto a 18 horas. Transmite Apple TV el partido entre el equipo de la MLS y la Liga MX.