Cincinnati vs Pumas se encuentran en el segundo partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 5-4 en penales a favor del equipo local sobre los universitarios. Conoce las posibles alineaciones.
Cincinnati vs Pumas: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Cincinnati vs Pumas es triunfo de 5-4 en penales a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Cincinnati 1 (5-4 en penales) 1 Pumas.
Cincinnati vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Cincinnati vs Pumas se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
Deportes
Pumas cae ante Charlotte FC en su debut de la Leagues Cup 2026
Deportes
Chivas cae en penales ante LAFC en la Leagues Cup 2026
Deportes
Toluca golea a Seattle Sounders en su inicio de la Leagues Cup 2026
Deportes
Rayados pierde ante Orlando City en su debut en la Leagues Cup 2026
Deportes
León gana por la mínima ante Nashville en la Leagues Cup 2026
Deportes
FC Dallas supera a Querétaro y comienza con el pie derecho la Leagues Cup 2026
Cincinnati
- Portero: Roman Celentano
- Defensas: DeAndre Yedlin, Miles Robinson, Matt Miazga y Lukas Engel
- Mediocampistas: Obinna Nwobodo, Pavel Bucha, Luca Orellano, Evander y Yuya Kubo
- Delantero: Kévin Denkey
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Víctor Arteaga
- Delanteros: Uriel Antuna, Juninho y Guillermo Martínez
Cincinnati vs Pumas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?
Cincinnati vs Pumas chocan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, este viernes 7 de agosto a 18 horas. Transmite Apple TV el partido entre el equipo de la MLS y la Liga MX.
- Partido: Cincinnati vs Pumas
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: TQL Stadium
- Transmisión: Apple TV