Vancouver Whitecaps vs FC Juárez juegan su segundo partido en la Leagues Cup 2026. Viernes 7 de agosto de 2026 a las 20:30 horas por Apple TV.
- Partido: Vancouver Whitecaps vs FC Juárez
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BC Place
- Transmisión: Apple TV
Vancouver Whitecaps vs FC Juárez: Hora para ver el partido de la Leagues Cup 2026
Vancouver Whitecaps vs FC Juárez juegan el viernes 7 de agosto a partir de las 20:30 horas.
Vancouver Whitecaps vs FC Juárez: Canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026
La plataforma Apple TV transmitirá el partido Vancouver Whitecaps vs FC Juáreez como parte de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.
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- Partido: Vancouver Whitecaps vs FC Juárez
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BC Place
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo quedaron Vancouver Whitecaps y FC Juárez en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
La Leagues Cup 2026 vio el primer triunfo del Atlante de la Liga MX en la Jornada 1 sobre Vancouver Whitecaps.
El FC Juárez derrotó 2-1 al Minnesota y va por su segunda victoria en el torneo para acercarse a la siguiente ronda del torneo.