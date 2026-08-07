Vancouver Whitecaps vs FC Juárez juegan su segundo partido en la Leagues Cup 2026. Viernes 7 de agosto de 2026 a las 20:30 horas por Apple TV.

Partido: Vancouver Whitecaps vs FC Juárez

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026

Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BC Place

Transmisión: Apple TV

Vancouver Whitecaps vs FC Juárez: Hora para ver el partido de la Leagues Cup 2026

Vancouver Whitecaps vs FC Juárez juegan el viernes 7 de agosto a partir de las 20:30 horas.

Vancouver Whitecaps vs FC Juárez: Canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026

La plataforma Apple TV transmitirá el partido Vancouver Whitecaps vs FC Juáreez como parte de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

Partido: Vancouver Whitecaps vs FC Juárez

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026

Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BC Place

Transmisión: Apple TV

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