Columbus Crew vs Pachuca se encuentran en el primer partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-2 a favor del equipo local sobre los Tuzos. Conoce las posibles alineaciones.

Columbus Crew vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Columbus Crew vs Pachuca es triunfo de 3-2 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Columbus Crew 3-2 Pachuca.

Columbus Crew vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

Columbus Crew vs Pachuca se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

Columbus Crew

Portero: Nicholas Hagen

Defensas: Brook Lennon, Cesar Ruvalcaba, Malte Amundsen y Rudy Camacho

Mediocampistas: Sean Zawadzki, Taha Habroune, Brais Méndez y Dylan Chambost

Delanteros: Wessam Abou Ali y Jamal Thiaré

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Alan Mozo, Sergio Barreto, Andrés Micolta y Mauricio Isaís

Mediocampistas: Pedro Pedraza, Christian Rivera, Alán Bautista y Rodolfo Pizarro

Delanteros: Oussama Idrissi y Salomón Rondón

Columbus Crew vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?

Columbus Crew vs Pachuca siguen la actividad de la Leagues Cup 2026, este viernes 7 de agosto a las 17:30 horas. Transmite Apple TV.