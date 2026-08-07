Columbus Crew vs Pachuca se encuentran en el primer partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-2 a favor del equipo local sobre los Tuzos. Conoce las posibles alineaciones.
Columbus Crew vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Columbus Crew vs Pachuca es triunfo de 3-2 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Columbus Crew 3-2 Pachuca.
Columbus Crew vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Columbus Crew vs Pachuca se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
Deportes
Chivas cae en penales ante LAFC en la Leagues Cup 2026
Deportes
Toluca golea a Seattle Sounders en su inicio de la Leagues Cup 2026
Deportes
Rayados pierde ante Orlando City en su debut en la Leagues Cup 2026
Deportes
León gana por la mínima ante Nashville en la Leagues Cup 2026
Deportes
FC Dallas supera a Querétaro y comienza con el pie derecho la Leagues Cup 2026
Deportes
Atlante se impone a Vancouver y gana su primer partido de Leagues Cup
Columbus Crew
- Portero: Nicholas Hagen
- Defensas: Brook Lennon, Cesar Ruvalcaba, Malte Amundsen y Rudy Camacho
- Mediocampistas: Sean Zawadzki, Taha Habroune, Brais Méndez y Dylan Chambost
- Delanteros: Wessam Abou Ali y Jamal Thiaré
Pachuca
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Alan Mozo, Sergio Barreto, Andrés Micolta y Mauricio Isaís
- Mediocampistas: Pedro Pedraza, Christian Rivera, Alán Bautista y Rodolfo Pizarro
- Delanteros: Oussama Idrissi y Salomón Rondón
Columbus Crew vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?
Columbus Crew vs Pachuca siguen la actividad de la Leagues Cup 2026, este viernes 7 de agosto a las 17:30 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Columbus Crew vs Pachuca
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: ScottsMiracle-Gro Field
- Transmisión: Apple TV