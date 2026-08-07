Tigres vs Minnesota se encuentran en el segundo partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 a favor del equipo local sobre los de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.
Tigres vs Minnesota: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Tigres vs Minnesota es triunfo de 2-1 a favor del equipo de la Liga MX, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Tigres 2-1 Minnesota.
Tigres vs Minnesota: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Tigres vs Minnesota se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
Deportes
Tigres vence en penales al Real Salt Lake en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
Deportes
Chivas cae en penales ante LAFC en la Leagues Cup 2026
Deportes
Toluca golea a Seattle Sounders en su inicio de la Leagues Cup 2026
Deportes
Rayados pierde ante Orlando City en su debut en la Leagues Cup 2026
Deportes
León gana por la mínima ante Nashville en la Leagues Cup 2026
Deportes
FC Dallas supera a Querétaro y comienza con el pie derecho la Leagues Cup 2026
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg y Vladimir Loroña
- Mediocampistas: César Araujo, Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Juan Brunetta y Ozziel Herrera
- Delantero: Rodrigo Aguirre
Minnesota
- Portero: Dayne St. Clair
- Defensas: Kyle Duncan, Jefferson Díaz, Michael Boxall, Morris Duggan y Anthony Markanich
- Mediocampistas: Joaquín Pereyra, Wil Trapp, Owen Gene y Tomás Alejandro Chancalay
- Delanteros: Kelvin Yeboah y Mamadou Dieng
Tigres vs Minnesota: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?
Tigres vs Minnesota cierran el segundo día actividades en la Leagues Cup 2026, este viernes 7 de agosto a las 19 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Tigres vs Minnesota
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Allianz Field
- Transmisión: Apple TV