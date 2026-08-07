Tigres vs Minnesota se encuentran en el segundo partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 a favor del equipo local sobre los de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.

Tigres vs Minnesota: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Tigres vs Minnesota es triunfo de 2-1 a favor del equipo de la Liga MX, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Tigres 2-1 Minnesota.

Tigres vs Minnesota: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

Tigres vs Minnesota se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg y Vladimir Loroña

Mediocampistas: César Araujo, Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Juan Brunetta y Ozziel Herrera

Delantero: Rodrigo Aguirre

Minnesota

Portero: Dayne St. Clair

Defensas: Kyle Duncan, Jefferson Díaz, Michael Boxall, Morris Duggan y Anthony Markanich

Mediocampistas: Joaquín Pereyra, Wil Trapp, Owen Gene y Tomás Alejandro Chancalay

Delanteros: Kelvin Yeboah y Mamadou Dieng

Tigres vs Minnesota: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?

Tigres vs Minnesota cierran el segundo día actividades en la Leagues Cup 2026, este viernes 7 de agosto a las 19 horas. Transmite Apple TV.