Cincinnati vs Pumas chocan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, este viernes 7 de agosto a 18 horas. Transmite Apple TV el partido entre el equipo de la MLS y la Liga MX.
- Partido: Cincinnati vs Pumas
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: TQL Stadium
- Transmisión: Apple TV
Cincinnati vs Pumas: Día para ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026
El viernes 7 de agosto de 2026 continúa la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 con el partido Cincinnati vs Pumas.
Cincinnati vs Pumas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026
El partido Cincinnati vs Pumas podrá verse a las 18 horas en la Leagues Cup 2026.
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Apple TV transmite el partido Cincinnati vs Pumas.
- Partido: Cincinnati vs Pumas
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: TQL Stadium
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan Cincinnati y Pumas a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
Cincinnati viene de derrotar 3-1 a Pachuca en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
Pumas, por su parte, cayó 3-0 ante Charlotte FC, por lo que buscará sumar 3 puntos en su siguiente partido de la Leagues Cup 2026.