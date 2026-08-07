Cincinnati vs Pumas chocan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, este viernes 7 de agosto a 18 horas. Transmite Apple TV el partido entre el equipo de la MLS y la Liga MX.

Partido: Cincinnati vs Pumas

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: TQL Stadium

Transmisión: Apple TV

Cincinnati vs Pumas: Día para ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

El viernes 7 de agosto de 2026 continúa la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 con el partido Cincinnati vs Pumas.

Cincinnati vs Pumas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

El partido Cincinnati vs Pumas podrá verse a las 18 horas en la Leagues Cup 2026.

Apple TV transmite el partido Cincinnati vs Pumas.

Partido: Cincinnati vs Pumas

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: TQL Stadium

Transmisión: Apple TV

¿Cómo llegan Cincinnati y Pumas a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

Cincinnati viene de derrotar 3-1 a Pachuca en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Pumas, por su parte, cayó 3-0 ante Charlotte FC, por lo que buscará sumar 3 puntos en su siguiente partido de la Leagues Cup 2026.