Charlotte FC vs Atlas se encuentran en su segundo partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 1-2 a favor del equipo de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.

Charlotte venció a Pumas en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, mientras que Atlas cayó ante Columbus Crew.

Charlotte FC vs Atlas: Pronóstico de la Jornada 2 de la Leagues Cup

El pronóstico del partido Charlotte FC vs Atlas es triunfo de 2-1 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Charlotte FC 2-1 Atlas

Charlotte FC vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

Charlotte FC vs Atlas se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026:

Charlotte FC

  • Portero: Kristijan Kahlina
  • Defensas: Nathan Byrne, Henry Kessler, Tim Ream y David Schnegg
  • Mediocampistas: Ashley Westwood, Brandt Bronico y Pep Biel
  • Delanteros: Liel Abada, Allan Saint-Maximin y Idan Toklomati
Atlas perdió en su debut en la Leagues Cup 2026
Atlas perdió en su debut en la Leagues Cup 2026 (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Atlas

  • Portero: Camilo Vargas
  • Defensas: Jorge Sánchez, Rodrigo Schlegel, Adrián Mora y José Rivaldo Lozano
  • Mediocampistas: Aldo Rocha, Edgar Zaldivar, Gustavo Ferrareis, Alfonso González y Rayan Mmaee
  • Delantero: Agustín Rodríguez

Charlotte FC vs Atlas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?

Charlotte FC vs Atlas se enfrentan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Viernes 7 de agosto a las 17:30 horas por Apple TV.

  • Partido: Charlotte FC vs Atlas
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026
  • Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Bank of America Stadium
  • Transmisión: Apple TV