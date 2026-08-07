Charlotte FC vs Atlas se encuentran en su segundo partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 1-2 a favor del equipo de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.

Charlotte venció a Pumas en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, mientras que Atlas cayó ante Columbus Crew.

Charlotte FC vs Atlas: Pronóstico de la Jornada 2 de la Leagues Cup

El pronóstico del partido Charlotte FC vs Atlas es triunfo de 2-1 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Charlotte FC 2-1 Atlas

Charlotte FC vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

Charlotte FC vs Atlas se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026:

Charlotte FC

Portero: Kristijan Kahlina

Defensas: Nathan Byrne, Henry Kessler, Tim Ream y David Schnegg

Mediocampistas: Ashley Westwood, Brandt Bronico y Pep Biel

Delanteros: Liel Abada, Allan Saint-Maximin y Idan Toklomati

Atlas perdió en su debut en la Leagues Cup 2026 (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Jorge Sánchez, Rodrigo Schlegel, Adrián Mora y José Rivaldo Lozano

Mediocampistas: Aldo Rocha, Edgar Zaldivar, Gustavo Ferrareis, Alfonso González y Rayan Mmaee

Delantero: Agustín Rodríguez

Charlotte FC vs Atlas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?

Charlotte FC vs Atlas se enfrentan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Viernes 7 de agosto a las 17:30 horas por Apple TV.