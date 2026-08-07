Charlotte FC vs Atlas se encuentran en su segundo partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 1-2 a favor del equipo de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.
Charlotte venció a Pumas en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, mientras que Atlas cayó ante Columbus Crew.
Charlotte FC vs Atlas: Pronóstico de la Jornada 2 de la Leagues Cup
El pronóstico del partido Charlotte FC vs Atlas es triunfo de 2-1 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.
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Charlotte FC vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Charlotte FC vs Atlas se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026:
Charlotte FC
- Portero: Kristijan Kahlina
- Defensas: Nathan Byrne, Henry Kessler, Tim Ream y David Schnegg
- Mediocampistas: Ashley Westwood, Brandt Bronico y Pep Biel
- Delanteros: Liel Abada, Allan Saint-Maximin y Idan Toklomati
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Jorge Sánchez, Rodrigo Schlegel, Adrián Mora y José Rivaldo Lozano
- Mediocampistas: Aldo Rocha, Edgar Zaldivar, Gustavo Ferrareis, Alfonso González y Rayan Mmaee
- Delantero: Agustín Rodríguez
Charlotte FC vs Atlas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026?
Charlotte FC vs Atlas se enfrentan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Viernes 7 de agosto a las 17:30 horas por Apple TV.
- Partido: Charlotte FC vs Atlas
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Bank of America Stadium
- Transmisión: Apple TV