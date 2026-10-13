Real Betis vs Porto chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por FOX One.
- Partido: Real Betis vs Porto
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio la Cartuja
- Transmisión: FOX One
Real Betis vs Porto: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
El miércoles 14 de octubre de 2026 es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Real Betis vs Porto.
Real Betis vs Porto: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
El partido Real Betis vs Porto iniciará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de FOX One.
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- Partido: Real Betis vs Porto
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio la Cartuja
- Transmisión: FOX One
¿Cómo quedaron Real Betis y Porto en la Jornada 1 de la Champions League?
Real Betis debutó en la Champions League con victoria de 3-2 ante Lille, jugando como visitante.
Por su parte, Porto perdió 0-1 en casa con Manchester City 0-2, por lo que necesita sumar puntos en la Jornada 2.