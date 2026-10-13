Real Betis vs Porto chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por FOX One.

  • Partido: Real Betis vs Porto
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
  • Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio la Cartuja
  • Transmisión: FOX One

Real Betis vs Porto: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El miércoles 14 de octubre de 2026 es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Real Betis vs Porto.

Real Betis vs Porto: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El partido Real Betis vs Porto iniciará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de FOX One.

  • Partido: Real Betis vs Porto
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
  • Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio la Cartuja
  • Transmisión: FOX One

¿Cómo quedaron Real Betis y Porto en la Jornada 1 de la Champions League?

Real Betis debutó en la Champions League con victoria de 3-2 ante Lille, jugando como visitante.

Por su parte, Porto perdió 0-1 en casa con Manchester City 0-2, por lo que necesita sumar puntos en la Jornada 2.