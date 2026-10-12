Lens vs Sporting se miden en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 10:45 horas por HBO Max.

  • Partido: Lens vs Sporting
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
  • Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Bollaert-Delelis
  • Transmisión: HBO Max
Lens consigue sus primeros puntos de la Champions League ante Slavia Praga.
Lens consiguió sus primeros puntos de la Champions League ante Slavia Praga. (Eva Korinkova / REUTERS)

Lens vs Sporting: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El martes 13 de octubre de 2026 es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Lens vs Sporting.

Lens vs Sporting: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El partido Lens vs Sporting iniciará a las 10:45 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de HBO Max.

  • Partido: Lens vs Sporting
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
  • Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Bollaert-Delelis
  • Transmisión: HBO Max
Sporting no tuvo problemas para sumar los tres puntos ante el Galatasaray en la Champions League
Sporting sumó los tres puntos ante el Galatasaray en la Jornada 1 de la Champions League (Armando Franca / AP Photo/Armando Franca)

¿Cómo quedaron Lens y Sporting en la Jornada 1 de la Champions League?

Lens debutó en la Champions League con victoria de 3-2 ante el Slavia Praga, jugando como visitante.

Por su parte, el Sporting derrotó 3-1 al Galatasary para citarse con Lens en partido de invictos en la Jornada 2.