Viking vs Bayern Múnich chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max o Fox One.
- Partido: Viking vs Bayern Múnich
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Viking Stadion
- Transmisión: HBO Max o Fox One
Viking vs Bayern Múnich: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
El martes 13 de octubre de 2026 es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Viking vs Bayern Múnich.
Viking vs Bayern Múnich: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
El partido Viking vs Bayern Múnich iniciará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de HBO Max o Fox One.
- Partido: Viking vs Bayern Múnich
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Viking Stadion
- Transmisión: HBO Max o Fox One
¿Cómo quedaron Viking y Bayern Múnich en la Jornada 1 de la Champions League?
Bayern Múnich debutó en la Champions League con goleada por 5-0 al Bodo/Glimt.
Por su parte, Viking perdió 3-1 contra el Stuttgart, por lo que buscará sumar puntos en la Jornada 2.