Inter de Milán vs Club Brujas chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max o Fox One.
- Partido: Inter de Milán vs Club Brujas
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Giuseppe Meazza
- Transmisión: HBO Max o Fox One
Inter de Milán vs Club Brujas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
El martes 13 de octubre de 2026 es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Inter de Milán vs Club Brujas.
Inter de Milán vs Club Brujas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
El partido Inter de Milán vs Club Brujas iniciará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de HBO Max o Fox One.
- Partido: Inter de Milán vs Club Brujas
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Giuseppe Meazza
- Transmisión: HBO Max o Fox One
¿Cómo quedaron Inter de Milán y Club Brujas en la Jornada 1 de la Champions League?
Inter de Milán debutó en la Champions League con derrota por 2-1 ante el Real Madrid.
Por su parte, Club Brujas perdió 3-2 contra el Aston Villa, por lo que buscará sumar puntos en la Jornada 2.