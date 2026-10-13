El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, prometió que José David “N”, alias El Güero Gym será capturado, tras su liberación en Totolapan, Morelos.

“No era una operación para detener a este sujeto, iban a unas diligencia del Ministerio Público, para recuperar inmuebles, cuando ven a este sujeto en flagrancia lo detienen, no era una operación para detenerlo”. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México

Luego de que Harfuch detalló los hechos que llevaron a la localización de El Güero Gym, presunto líder del grupo delictivo “Pueblos Unidos” y vinculado al Cártel del Pacífico, donde las autoridades procedieron a realizar un intercambio.

“Esto no significa que este sujeto vaya a quedar impune, lo vamos a detener”, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México

Harfuch en espera de informe de la Fiscalía de Morelos por liberación de El Güero Gym

Tras promete la capturar a El Güero Gym, el secretario de seguridad, Omar García Harfuch se dijo en espera del informe correspondiente de la Fiscalía de Morelos por liberación del presunto líder del grupo delictivo “Pueblos Unidos”

Pues tal y como se explicó este operativo no tenía como objetivo la captura de El Güero Gym, sin embargo, ante el enfrentamiento de las fuerzas delictivas y la retención de elementos de la policías se tomó la decisión de un intercambio, que derivo a la liberación del delincuente en Morelos.

Y por lo que será la Fiscalía y el gobierno de Morelos quien deba aclarar los hechos, “ellos tomaron la decisión sobre el operativo y tienen que explicar lo ocurrido”, finalizó Harfuch.