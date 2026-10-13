Feyenoord vs Como chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 10:45 horas por HBO Max o Fox One.

Partido: Feyenoord vs Como

Fase: Jornada 2

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stadion Feijenoord

Transmisión: HBO Max o Fox One

Feyenoord vs Como: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El miércoles 14 de octubre de 2026 es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Feyenoord vs Como.

Feyenoord vs Como: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El partido Feyenoord vs Como iniciará a las 10:45 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de HBO Max o Fox One.

Partido: Feyenoord vs Como

Fase: Jornada 2

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stadion Feijenoord

Transmisión: HBO Max o Fox One

¿Cómo quedaron Feyenoord y Como en la Jornada 1 de la Champions League?

Feyenoord debutó en la Champions League con derrota por 5-1 contra el FC Barcelona.

Por su parte, Como perdió ganó 4-1 al Leipzig, por lo que buscará sumar puntos en la Jornada 2.