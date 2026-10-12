Galatasaray vs FC Barcelona se miden en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 13 horas por HBO Max.

Partido: Galatasaray vs FC Barcelona

Fase: Jornada 2

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 13 de octubre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: RAMS Park

Transmisión: HBO Max

Galatasaray vs FC Barcelona: ¿A qué hora será el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El partido Galatasaray vs FC Barcelona iniciará en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México.

Galatasaray vs FC Barcelona: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El martes 13 de octubre de 2026 es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Galatasaray vs FC Barcelona.

Galatasaray vs FC Barcelona: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El partido Galatasaray vs FC Barcelona podrá verse a través de la señal de HBO Max.

Partido: Galatasaray vs FC Barcelona

Fase: Jornada 2

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 13 de octubre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: RAMS Park

Transmisión: HBO Max

¿Cómo quedaron Galatasaray y Barcelona en la Jornada 1 de la Champions League?

Barcelona debutó en la Champions League con victoria de 5-1 ante el Feyenoord.

Por su parte, el Galatasaray perió 3-1 ante Sporting, por lo que intentará conseguir los tres puntos en la Jornada 2.