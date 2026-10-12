Galatasaray vs FC Barcelona se miden en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 13 horas por HBO Max.
- Partido: Galatasaray vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: RAMS Park
- Transmisión: HBO Max
Galatasaray vs FC Barcelona: ¿A qué hora será el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
El partido Galatasaray vs FC Barcelona iniciará en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México.
Galatasaray vs FC Barcelona: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
El martes 13 de octubre de 2026 es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Galatasaray vs FC Barcelona.
Galatasaray vs FC Barcelona: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
El partido Galatasaray vs FC Barcelona podrá verse a través de la señal de HBO Max.
- Partido: Galatasaray vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: RAMS Park
- Transmisión: HBO Max
¿Cómo quedaron Galatasaray y Barcelona en la Jornada 1 de la Champions League?
Barcelona debutó en la Champions League con victoria de 5-1 ante el Feyenoord.
Por su parte, el Galatasaray perió 3-1 ante Sporting, por lo que intentará conseguir los tres puntos en la Jornada 2.