La presencia de una estatua de Baphomet en una vivienda de Jardines del Pedregal, una de las colonias más exclusivas de la CDMX, ha generado controversia entre los habitantes de la zona.

La figura de Baphomet fue colocada en la parte más alta de una casa del vecindario, lo que provocó reacciones entre quienes viven cerca.

Estatua de Baphomet en Jardines del Pedregal, CDMX desata controversia (Especial )

De acuerdo con los testimonios compartidos por vecinos, desde la instalación de la escultura de Baphomet han percibido supuestas situaciones extrañas, entre ellas:

Ruidos durante la noche

Sensación que describen como un ambiente pesado.

Sin embargo, estas experiencias no cuentan con una explicación confirmada que las relacione con la figura de Baphomet colocada en Jardines del Pedregal, CDMX.

Vecinos de Jardines del Pedregal buscan retirar la estatua de Baphomet

Ante la incomodidad que ha provocado la escultura de Baphomet, algunos habitantes de Jardines del Pedregal comenzaron a reunir firmas para solicitar que el propietario retire la estatua de su vivienda.

Por su parte, el dueño sostiene que la figura de Baphomet tiene un significado simbólico y defiende su derecho a colocarla dentro de su propiedad.

Esta postura ha abierto una discusión entre quienes consideran que la escultura de Baphomet resulta perturbadora y quienes creen que su instalación forma parte de la libertad de cada persona para decorar su casa.

Baphomet (The Satanic Temple)

Baphomet es una figura asociada históricamente con distintas representaciones esotéricas y religiosas, aunque su interpretación varía según el contexto, y su presencia no implica, por sí misma, que ocurran fenómenos paranormales.

Por ahora, la polémica de la estatua de Baphomet en Jardines del Pedregal continúa entre los vecinos, mientras la iniciativa para solicitar el retiro de la escultura busca reunir apoyos.