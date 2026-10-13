Shakhtar vs AEK chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max.
- Partido: Shakhtar vs AEK
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stamford Bridge
- Transmisión: HBO Max
Shakhtar vs AEK: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
El miércoles 14 de octubre de 2026 es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Shakhtar vs AEK.
Shakhtar vs AEK: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
El partido Shakhtar vs AEK iniciará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de HBO Max.
Deportes
Sorteo Champions League 2026-27: Definidos los partidos de la fase de liga
Deportes
Sabah vs Slavia Praga: Fecha y canal para ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League
Deportes
Arsenal vs Lille: A qué hora y dónde ver el partido de la Champions League
Deportes
Leipzig vs PSV: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
Deportes
Galatasaray vs FC Barcelona: Hora y canal para ver la Jornada 2 de la Champions League
Deportes
Lens vs Sporting: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
Deportes
Atlético de Madrid vs Manchester United: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
Deportes
Feyenoord vs Como: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
Deportes
LASK vs Liverpool: Fecha, horario y canal para ver el partido de la Champions League
Deportes
Inter de Milán vs Club Brujas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League
Deportes
Viking vs Bayern Múnich: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
- Partido: Shakhtar vs AEK
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stamford Bridge
- Transmisión: HBO Max
¿Cómo quedaron Shakhtar y AEK en la Jornada 1 de la Champions League?
Shakhtar debutó en la Champions League con un valioso empate 1-1, en la casa del PSV.
Por su parte, AEK venció 1-0 a LASK y buscará sumar más puntos en calidad de visitante.