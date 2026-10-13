Shakhtar vs AEK chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max.

Partido: Shakhtar vs AEK

Fase: Jornada 2

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stamford Bridge

Transmisión: HBO Max

Shakhtar vs AEK: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El miércoles 14 de octubre de 2026 es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Shakhtar vs AEK.

Shakhtar vs AEK: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El partido Shakhtar vs AEK iniciará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de HBO Max.

Partido: Shakhtar vs AEK

Fase: Jornada 2

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stamford Bridge

Transmisión: HBO Max

¿Cómo quedaron Shakhtar y AEK en la Jornada 1 de la Champions League?

Shakhtar debutó en la Champions League con un valioso empate 1-1, en la casa del PSV.

Por su parte, AEK venció 1-0 a LASK y buscará sumar más puntos en calidad de visitante.