Arsenal vs Lille se miden en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 13 horas por HBO Max.

Partido: Arsenal vs Lille

Fase: Jornada 2

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 13 de octubre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Emirates Stadium

Transmisión: HBO Max

Arsenal vs Lille: ¿A qué hora será el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El partido Arsenal vs Lille iniciará en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México.

Arsenal vs Lille: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El martes 13 de octubre de 2026 es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Arsenal vs Lille.

Arsenal vs Lille: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El partido Arsenal vs Lille podrá verse a través de la señal de HBO Max.

Partido: Arsenal vs Lille

Fase: Jornada 2

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 13 de octubre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Emirates Stadium

Transmisión: HBO Max

¿Cómo quedaron Arsenal y Lille en la Jornada 1 de la Champions League?

Arsenal debutó en la Champions League con victoria de 1-0 ante el Napoli.

Por su parte, el Lille perdió 3-2 contra el Betis, por lo que intentará conseguir los tres puntos en la Jornada 2.