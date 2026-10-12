Villarreal vs Napoli chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max.
- Partido: Villarreal vs Napoli
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de la Cerámica
- Transmisión: HBO Max
Villarreal vs Napoli: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
El martes 13 de octubre de 2026 es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Villarreal vs Napoli.
Villarreal vs Napoli: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
El partido Villarreal vs Napoli iniciará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de HBO Max.
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- Partido: Villarreal vs Napoli
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de la Cerámica
- Transmisión: HBO Max
¿Cómo quedaron Villarreal y Napoli en la Jornada 1 de la Champions League?
Villarreal debutó en la Champions League con derrota 2-3 ante Borussia Dortmund, jugando como visitante.
Por su parte, Napoli perdió 0-1 en casa con Arsenal 4-0, por lo que necesita sumar puntos en la Jornada 2.