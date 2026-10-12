Villarreal vs Napoli chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 13:00 horas por HBO Max.

Partido: Villarreal vs Napoli

Fase: Jornada 2

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 13 de octubre de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de la Cerámica

Transmisión: HBO Max

Napoli tiene una visita complicada a la cancha del Villarreal (Alessandro Garofalo / AP)

Villarreal vs Napoli: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El martes 13 de octubre de 2026 es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Villarreal vs Napoli.

Villarreal vs Napoli: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El partido Villarreal vs Napoli iniciará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de HBO Max.

Partido: Villarreal vs Napoli

Fase: Jornada 2

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 13 de octubre de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de la Cerámica

Transmisión: HBO Max

¿Cómo quedaron Villarreal y Napoli en la Jornada 1 de la Champions League?

Villarreal debutó en la Champions League con derrota 2-3 ante Borussia Dortmund, jugando como visitante.

Por su parte, Napoli perdió 0-1 en casa con Arsenal 4-0, por lo que necesita sumar puntos en la Jornada 2.