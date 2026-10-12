Leipzig vs PSV se miden en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 13 horas por HBO Max.

Partido: Leipzig vs PSV

Fase: Jornada 2

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 13 de octubre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Red Bull Arena

Transmisión: HBO Max

Leipzig vs PSV: ¿A qué hora será el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El partido Leipzig vs PSV iniciará en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México.

Leipzig vs PSV: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El martes 13 de octubre de 2026 es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Leipzig vs PSV.

Leipzig vs PSV: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El partido Leipzig vs PSV podrá verse a través de la señal de HBO Max.

Partido: Leipzig vs PSV

Fase: Jornada 2

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 13 de octubre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Red Bull Arena

Transmisión: HBO Max

¿Cómo quedaron Leipzig y PSV en la Jornada 1 de la Champions League?

Leipzig debutó en la Champions League con derrota de 4-1 ante el Como.

Por su parte, el PSV empató 1-1 con Shakhtar Donetsk, por lo que intentará conseguir los tres puntos en la Jornada 2.