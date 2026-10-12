Atlético de Madrid vs Manchester United juegan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 13:00 horas por FOX One.
- Partido: Atlético de Madrid vs Manchester United
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Metropolitano
- Transmisión: FOX One
Atlético de Madrid vs Manchester United: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
El martes 13 de octubre de 2026 es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Atlético de Madrid vs Manchester United.
Atlético de Madrid vs Manchester United: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
El partido Atlético de Madrid vs Manchester United iniciará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de FOX One.
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- Partido: Atlético de Madrid vs Manchester United
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Metropolitano
- Transmisión: FOX One
¿Cómo quedaron Atlético de Madrid y Manchester United en la Jornada 1 de la Champions League?
Atlético de Madrid debutó en la Champions League con derrota 1-2 ante Liverpool, jugando como visitante.
Por su parte, el Manchester United derrotó 4-0 al Sabah para citarse con los colchoneros en calidad de invicto en la Jornada 2.