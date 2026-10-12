Atlético de Madrid vs Manchester United juegan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 13:00 horas por FOX One.

Partido: Atlético de Madrid vs Manchester United

Fase: Jornada 2

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 13 de octubre de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Metropolitano

Transmisión: FOX One

Atlético de Madrid necesita ganar el partido en la Jornada 2 de la Champions League (Bernat Armangue / AP Photo/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid vs Manchester United: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El martes 13 de octubre de 2026 es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Atlético de Madrid vs Manchester United.

Atlético de Madrid vs Manchester United: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El partido Atlético de Madrid vs Manchester United iniciará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de FOX One.

Partido: Atlético de Madrid vs Manchester United

Fase: Jornada 2

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 13 de octubre de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Metropolitano

Transmisión: FOX One

Manchester United va por su segunda victoria (Dave Thompson / AP Photo/Dave Thompson)

¿Cómo quedaron Atlético de Madrid y Manchester United en la Jornada 1 de la Champions League?

Atlético de Madrid debutó en la Champions League con derrota 1-2 ante Liverpool, jugando como visitante.

Por su parte, el Manchester United derrotó 4-0 al Sabah para citarse con los colchoneros en calidad de invicto en la Jornada 2.