LASK vs Liverpool chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 10:45 horas por HBO Max o Fox One.
- Partido: LASK vs Liverpool
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Raiffeisen Arena
- Transmisión: HBO Max o Fox One
LASK vs Liverpool: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
El martes 13 de octubre de 2026 es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: LASK vs Liverpool.
LASK vs Liverpool: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?
El partido LASK vs Liverpool iniciará a las 10:45 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de HBO Max o Fox One.
- Partido: LASK vs Liverpool
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Raiffeisen Arena
- Transmisión: HBO Max o Fox One
¿Cómo quedaron LASK y Liverpool en la Jornada 1 de la Champions League?
Liverpool debutó en la Champions League con victoria por 2-1 sobre el Atlético de Madrid.
Por su parte, LASK perdió 1-0 contra el AEK atenas, por lo que buscará sumar puntos en la Jornada 2.