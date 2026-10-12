Sabah vs Slavia Praga jugan el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 10:45 horas por Fox One.
- Partido: Sabah vs Slavia Praga
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico de Bakú
- Transmisión: Fox One
Sabah vs Slavia Praga: Fecha para ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League
El martes 13 de octubre de 2026 es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Sabah vs Slavia Praga.
Sabah vs Slavia Praga: Canal para ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League
El partido Sabah vs Slavia Praga iniciará a las 10:45 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de Fox One.
- Partido: Sabah vs Slavia Praga
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico de Bakú
- Transmisión: Fox One
¿Cómo quedaron Sabah y Slavia Praga en la Jornada 1 de la Champions League?
Lens debutó en la Champions League con victoria de 3-2 ante el Slavia Praga, jugando como visitante.
Por su parte, el Sabah fue vencido 0-4 por el Manchester United en la Jornada 1 de la competencia.