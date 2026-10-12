Sabah vs Slavia Praga jugan el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 10:45 horas por Fox One.

  • Partido: Sabah vs Slavia Praga
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
  • Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico de Bakú
  • Transmisión: Fox One
Manchester United no tuvo piedad del debutante Sabah en la Champions League
Manchester United venció al debutante Sabah en la Jornada 1 de la Champions League (Dave Thompson / AP Photo/Dave Thompson)

Sabah vs Slavia Praga: Fecha para ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League

El martes 13 de octubre de 2026 es el partido de la Jornada 2 de la Champions League: Sabah vs Slavia Praga.

Sabah vs Slavia Praga: Canal para ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League

El partido Sabah vs Slavia Praga iniciará a las 10:45 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de Fox One.

  • Partido: Sabah vs Slavia Praga
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
  • Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico de Bakú
  • Transmisión: Fox One
Lens consigue sus primeros puntos de la Champions League ante Slavia Praga.
Lens consiguió sus primeros puntos de la Champions League ante Slavia Praga. (Eva Korinkova / REUTERS)

¿Cómo quedaron Sabah y Slavia Praga en la Jornada 1 de la Champions League?

Lens debutó en la Champions League con victoria de 3-2 ante el Slavia Praga, jugando como visitante.

Por su parte, el Sabah fue vencido 0-4 por el Manchester United en la Jornada 1 de la competencia.