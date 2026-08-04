Rayados vs Orlando City abren el segundo día actividades en la Leagues Cup 2026, este miércoles 5 de agosto a las 17:30 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Rayados vs Orlando City
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Inter&Co Stadium
- Transmisión: Canal 5, Apple TV
Rayados vs Orlando City: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
El miércoles 5 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de la Leagues Cup con el Rayados vs Orlando City.
Rayados vs Orlando City: ¿Dónde ver el partido de Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
El partido Rayados vs Orlando City podrá verse a través de Apple TV.
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- Partido: Rayados vs Orlando City
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Inter&Co Stadium
- Transmisión: Canal 5, Apple TV
¿Cómo llegan Rayados y Orlando City a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
Rayados y Orlando City debutan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, partido al que llegan en circunstancias diferentes.
Rayados derrotó al Atlas 2-0 en la Jornada 3 de la Liga MX, mientras que Orlando City perdió con el New York RB.