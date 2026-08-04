Rayados vs Orlando City abren el segundo día actividades en la Leagues Cup 2026, este miércoles 5 de agosto a las 17:30 horas. Transmite Apple TV.

Partido: Rayados vs Orlando City

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Inter&Co Stadium

Transmisión: Canal 5, Apple TV

Rayados vs Orlando City: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

El miércoles 5 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de la Leagues Cup con el Rayados vs Orlando City.

Rayados vs Orlando City: ¿Dónde ver el partido de Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

El partido Rayados vs Orlando City podrá verse a través de Apple TV.

Partido: Rayados vs Orlando City

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Inter&Co Stadium

Transmisión: Canal 5, Apple TV

Rayados ha tenido un buen inicio en la Liga MX (Jonathan Duenas / MEXSPORT)

¿Cómo llegan Rayados y Orlando City a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

Rayados y Orlando City debutan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, partido al que llegan en circunstancias diferentes.

Rayados derrotó al Atlas 2-0 en la Jornada 3 de la Liga MX, mientras que Orlando City perdió con el New York RB.